Come accennato i giorni scorsi, la Sardegna rischia la zona gialla in tempi brevi se non si riuscirà a “tamponare” l’emergenza nelle terapie intensive. Nella giornata di ieri hanno raggiunto il 13% della capienza, superando la soglia massima del 10%.

Nella stessa situazione si trovano altre regioni italiane come la vicina Sicilia, ma anche Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

A dirlo sono i dati del monitoraggio giornaliero a cura di Agenas, l’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, aggiornati a ieri.

La situazione resta critica in tutta l’Isola, e in particolare nella mattinata di oggi all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove i reparti di Geriatria, Medicina e Patologia medica sono sempre più affollati, tanto da dover lasciare i pazienti in attesa di visita medica sulle barelle aggiunte nelle stanze o, in caso estremo, nei corridoi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it