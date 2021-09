Da oggi, 1° settembre, il green pass sarà obbligatorio per entrare a scuola (personale e universitari) e prendere un mezzo di trasporto extraregionale (aerei, traghetti e treni a lunga percorrenza). Senza la certificazione verde non sarà possibile salire su (quasi) nessun mezzo di trasporto a lunga percorrenza che circola sul territorio italiano.

La misura, istituita attraverso l’approvazione del decreto-legge dello scorso 6 agosto da parte del governo Draghi, resterà in vigore fino al 31 dicembre.

Cinque mesi in cui il pass sarà obbligatorio per chiunque voglia prendere un treno ad alta velocità, un Intercity o un Intercity Notte. Non solo, anche per i collegamenti via bus tra due regioni e quelli adibiti a tratte turistiche sarà richiesto il certificato. Non saranno invece inclusi nei “confini” del provvedimento i mezzi delle reti dei trasporti pubblici (metropolitana, treni regionali, tram e autobus) su scala locale e regionale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it