Effetti della pandemia. Nonostante l’aumento dei premi Rc Auto rilevato a luglio in alcune zone d’Italia, in Sardegna assicurare la macchina costa meno rispetto ad un anno fa. A luglio 2021 per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Cagliari occorrevano, in media, 394,70 euro, vale a dire il 13,40% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. La provincia cagliaritana è risultata essere l’area della Sardegna dove, a luglio 2021, assicurare un veicolo costava di più.

Il calo dei prezzi – secondo i dati dell’Osservatorio Rc Auto di Facile.it – è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Sardegna, con una diminuzione a doppia cifra in ogni area: ribasso record per la provincia di Oristano, dove il premio medio è sceso del 16,33%, seguita da quella di Nuoro, dove il calo è stato del 14,07%. Diminuzioni sotto la media regionale, invece, per la provincia di Cagliari (-13,40%) e, ultima in classifica, per quella di Sassari (-13,12%).

In valori assoluti, a luglio 2021, Cagliari si è confermata la provincia più costosa della regione (premio medio 394,70 euro), Oristano la più economica (307,31 euro).

