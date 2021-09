Archiviata la trentaseiesima edizione della Coppa Primavela, che ha visto la partecipazione di oltre 400 timonieri delle classi Optimist, O’pen Skiff e windsurf Techno 293, a partire da oggi saranno i protagonisti del Campionato italiano giovanile singoli a prendersi la scena. Fino a domenica il campo di regata regalerà spettacolo per gli appassionati e per tutti i cagliaritani che vorranno prendere parte alla manifestazione alla quale parteciperanno sotto l’egida della FIV, quasi seicento concorrenti. Tutta la manifestazione si svolgerà secondo il rispetto della normativa per il contenimento del contagio del Covid-19 e, all’interno della sede dello Yacht Club Cagliari sarà operativo fino a domenica un punto per l’esecuzione di tamponi gratuiti, allestito e curato dall’Associazione Ad Adiuvandum.

“Cagliari si sta distinguendo anche nella capacità di organizzare eventi sportivi tra i più diversi e di rilevanza internazionale, che rappresentano una risorsa per i giovani e per lo sport, oltre che un contributo concreto alle attività e ai servizi del territorio”, ha detto ieri il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, soddisfatto nel vedere che la ripresa generalizzata della città, pur con le cautele del caso visti i numeri di nuovo in crescita legati alla pandemia, passa anche attraverso lo sport e gli appuntamenti internazionali per i quali il capoluogo sardo è diventato ormai un centro attrattivo di primaria importanza.

“Ringrazio i tre circoli e la Federazione per aver avuto il coraggio e la forza di organizzare la Coppa Primavela e il Campionato giovanile singoli”, ha spiegato il primo cittadino cagliaritano intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del Campionato italiano giovanile singoli di vela, che si è tenuta a Marina Piccola. “La città sta cercando di fare la sua parte per uscire da questa lunga situazione critica e lo sport può diventare un degno strumento per riuscirci, soprattutto nel campo della vela che ha permesso a Cagliari di diventare un punto di riferimento internazionale”.

A tenere le redini della complessa macchina organizzativa è stato il Consorzio Velico Cagliari 2020, che ha riunito i tre circoli cittadini Yacht Club Cagliari, Windsurfing Club Cagliari e Lega Navale Italiana Cagliari, ai quali è andato il sostegno, oltre che del Comune di Cagliari, anche dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna.

