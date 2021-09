Teneva una femmina di cane pastore tedesco chiamata Lula e i suoi cuccioli alla catena in stato di denutrizione e disidratazione. Un 37enne di Mandas, commerciante, già destinatario di precedenti denunce, è stato denunciato dai Carabinieri per abbandono di animale.

Al termine di una serie di accertamenti intrapresi sin da gennaio scorso dai carabinieri di Mandas, questi hanno depositato ieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un’informativa di reato inerente alla denuncia in stato di libertà per abbandono di animale a carico del 37enne.

Le verifiche svolte dai militari hanno riguardato una femmina di cane pastore tedesco chiamata Lula (ed ora anche i suoi cuccioli), tenuta alla catena in un terreno ubicato in località San Giovanni, già oggetto di accertamenti svolti a gennaio da parte dei militari operanti assistiti nella circostanza da un veterinario della Ausl di Cagliari, Distretto di Senorbì. Già allora era stato certificato lo stato di denutrizione e disidratazione dell’animale. I carabinieri tenevano da tempo sotto controllo la situazione e ieri hanno effettuato un secondo sopralluogo ufficiale, assistiti anche in questa circostanza da un veterinario del medesimo Distretto. L’animale è stato trovato nelle medesime condizioni di prima. Tenuto conto quindi del persistere delle cattive modalità di tenuta dell’animale certificate dal medico veterinario, in accordo con quest’ultimo il cane è stato posto sotto sequestro e affidato temporaneamente al proprietario stesso, in attesa di una diversa destinazione che i militari stanno ricercando, si cerca insomma qualcuno che sia disposto ad adottare Lula e i suoi cuccioli.

