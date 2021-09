Nella giornata odierna la Sardegna registra 268 contagi su 3.202 persone testate. Secondo i dati delle ultime ore, su un totale di 8.359 test, fra molecolari e antigienici, il tasso di positività nell’Isola è attualmente del 3,2%.

Non mancano, però, le vittime: sono quattro, tra cui un uomo di 37 anni residente nella Provincia di Sassari, una donna di 64 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo di 71 anni residente nella Provincia di Oristano e una donna di 89 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.

In calo anche la “pressione” sugli ospedali: nelle terapie intensive si registrano 23 pazienti ricoverati (uno in meno rispetto a ieri), così come in area medica se ne contano 228 (due in meno rispetto a ieri).

I casi di isolamento domiciliare sono 7.036 (-245 rispetto a ieri).

