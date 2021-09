Tutto è iniziato con un episodio avvenuto ieri sera alla Marina: una lettrice di una delle pagine facebook che parlano di Cagliari ha raccontato infatti di un uomo che, verso l’ora di cena, avrebbe dato in escandescenze dopo aver rubato un coltello in uno dei tanti ristoranti aperti sulle strade del quartiere. Questa persona sarebbe stata poi bloccata dai carabinieri.

Ma l’accorato racconto di questo episodio inquietante, che potrebbe sembrare sporadico ed isolato per una città apparentemente tranquilla come Cagliari, ha dato la stura ad una serie di commenti poco rassicuranti, degni di una città molto diversa.

Bande di ragazzini che imperversano, loschi personaggi che impongono ai locali come e dove mettere i tavolini. Scenari degni delle peggiori storie di camorra.

Oggi quel post, in cui tanti si lamentavano per la mancanza di controlli da parte delle forze dell’ordine, è stato cancellato dalla pagina. Ma per chi lo ha letto i dubbi rimangono.

Solo pochi giorni fa un lettore ci aveva messo la faccia, raccontando ai giornali online delle bande di ragazzi che imperversano in piazza Garibaldi. Molti invece hanno probabilmente paura di parlare.

Ma la domanda è questa. Al di là della bella facciata della città turistica che cosa sta realmente succedendo nel centro di Cagliari?

