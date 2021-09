Discuteva con l’avventore di un bar di Olia Speciosa impugnando un coltello a serramanico tenuto lungo la coscia destra in maniera minacciosa. Per questa scena degna di un film sul far west un 46enne di Muravera, disoccupato, con precedenti denunce a carico, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Castiadas per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e violazione delle prescrizioni imposte dalla magistratura.

È stato appurato che l’uomo alle ore 17,35 del 27 agosto scorso, mentre stazionava presso un bar di Olia Speciosa, a Castiadas, era stato visto impugnare un coltello a serramanico tenuto lungo la coscia destra in maniera minacciosa mentre discuteva con un altro avventore presente nel locale. L’uomo è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria per la violazione delle prescrizioni imposte dall’ufficio di sorveglianza del Tribunale di Pavia: al momento dei fatti si era spostato dal proprio domicilio in altro Comune per futili ragioni, non rientranti fra quelle previste dall’ordinanza emessa dal citato ufficio di sorveglianza. Come non avrebbe dovuto fare, l’uomo si era inoltre accompagnato nella circostanza ad una persona controindicata in quanto anch’essa in passato destinataria di diverse denunce.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it