Tutto è pronto per il gran finale del Campionato Italiano Giovanile singoli, che domani a Cagliari taglierà il traguardo dopo quattro giorni di competizione (che seguono la Coppa Primavela), utili a eleggere i nuovi campioni italiani delle classi Optimist, ILCA 4, ILCA 6 e le categorie Under 13, Under 15, Under 17 e Plus delle tavole a vela Techno 293.

L’evento, inserito tra le regate della Federazione Italiana Vela, si svolge sotto l’egida del Consorzio Velico Cagliari 2020, formato per l’occasione da Yacht Club Cagliari, Windsurfing Club Cagliari e Lega Navale Italiana Cagliari, i tre circoli cittadini impegnati da sempre nella promozione della vela giovanile in ogni sua classe.

Le prime tre giornate di gara fanno crescere le quotazioni dei giovani velisti sardi. Quattro di loro sono attualmente in testa alle rispettive flotte. Tra gli ILCA 6, Tito Morbiducci (YC Cannigione) conquista la leadership grazie a una giornata impeccabile conclusa con una vittoria. Nella divisione ILCA 4, Salvatore Falchi (YC Olbia) è sempre al vertice, seguito dal compagno di squadra Nicolò Cassitta. Intravede il titolo Pierluigi Caproni (Windsurfing Club Cagliari), anche lui saldamente al comando tra gli Under 13 dei windsurf Techno 293. Giornata senza regate invece per Federico Pilloni (Windurfing Club Cagliari), che domani dovrà contenere gli ultimi assalti per portare a casa il titolo nel Techno 293 Under 17. Nella classe Optimist, Lorenzo Sirena (YC Cagliari) scivola al 12° posto.

Domani le ultime decisive regate a partire dalle 11. Seguirà la premiazione, in programma nell’anfiteatro di Marina Piccola.

