Per la terza notte consecutiva il quartiere di Stampace alta, a Cagliari, è rimasto al buio, con il tratto che va da via Ospedale a piazza Yenne completamente privo di illuminazione. È la sineddoche dello stato di trascuratezza in cui versa un’arteria chiave della città.

Stampace alta non ha una vera e propria Ztl: nelle sue vie d’accesso infatti non esistono le telecamere. Questo fa sì che chiunque – residente e non – possa entrare liberamente in automobile, alla ricerca di un parcheggio. “Non esistono parcheggi riservati ai residenti” spiega un abitante del quartiere. “Appena si insediò la Giunta Truzzu una delegazione andò in assessorato a partecipare il malcontento, le promesse sono rimaste lettera morta”.

Stampace alta per tutta la bella stagione resta in ostaggio dei turisti e della movida. “Di fatto è un enorme parcheggio pubblico e un urinatoio a cielo aperto” dice un altro abitante. “In via Fara ogni notte scorre una specie di fiume, la strada è sempre sporca e maleodorante”.