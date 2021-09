Scarponi ai piedi, cestino e un piccolo arnese per cogliere i gambetti di asparagi selvatici che da marzo in poi spuntano nelle campagne sarde. Un alimento tanto amato in cucina per le sue proprietà benefiche: ricco di sostanze antiossidanti utili per la salute degli occhi, il potassio aiuta a contrastare il ristagno dei liquidi e a riequilibrare la pressione, così come il fosforo fa bene a ossa e denti.

Ma forse non tutti sanno che gli asparagi sono anche un ottimo rimedio per prevenire l’ubriacatura e per aiutare a superare l’hangover, cioè i postumi della sbornia. Lo dice uno studio pubblicato nel Journal of Food Science, che conferma gli effetti benefici di questo alimento.

Secondo l’analisi dell’Institute of Medical Science e della Jeju National University in Corea, infatti, gli amminoacidi e i minerali presenti negli asparagi riuscirebbero ad aiutare i sintomi dell’hangover e a proteggere le cellule del fegato da tossine. Le “foglie”, poi, sarebbero più efficaci degli asparagi stessi.

