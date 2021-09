“Il Cagliari mi ha tradito, sono deluso. Avrei voluto chiudere in Sardegna ma si sono rimangiati la parola”. Radja Nainggolan qualche giorno fa, ai microfoni di Radiolina, ha dato la sua versione del trasferimento all’Anversa.

“Negli ultimi due anni ho rinunciato a tanti soldi per giocare a Cagliari – ha detto il Ninja -. Avevo dato la parola anche quest’anno ma il Cagliari non l’ha mantenuta. Sono andato all’Inter con una parola: tornare in rossoblù. In ritiro a Milano avevo con me solo un paio di scarpe, avevo lasciato tutto ad Asseminello. Sono stato un uomo di parola, loro no”.

“Di Cagliari mi manca la gente e la semplicità di vita – ha aggiunto -. Chiudere la carriera in rossoblù sarebbe stata una favola, avevo questa idea in testa. Speravo che il sogno si avverasse. Invece, non è stato possibile in questo mondo di m…a e di tante chiacchiere”.

