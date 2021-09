Autunno in Barbagia torna dall’11 settembre, con prima tappa a Oliena, per la sua venticinquesima edizione. La manifestazione culturale, che promuove la Sardegna più interna, tra le alture del Supramonte, quest’anno si terrà in trentadue paesi e si potrà partecipare previa prenotazione e con l’esposizione del Green pass.

Gli operatori che parteciperanno all’evento, come disposto dall’Ats di Nuoro, saranno sottoposti a uno screening anti-Covid, per poter ripartire in totale sicurezza.

Nel primo mese, si terranno tre appuntamenti: dopo l’apertura a Oliena, il 18 e il 19 sarà la volta di Dorgali e il 25 e il 26 la manifestazione si sposterà a Orani. Mancherà all’appello Bitti, che generalmente apriva le danze, per le conseguenze legate all’alluvione che ha colpito il paese nell’autunno 2020.

Quest’anno, come spiegano i promotori dell’evento, la Camera di Commercio di Nuoro e l’azienda speciale dell’ente Aspen, il programma verrà organizzato mese per mese, in base all’andamento della pandemia, ma la speranza è che si raggiunga una percentuale di vaccinati tale da consentire lo svolgimento di questa e altre manifestazioni nell’Isola.

