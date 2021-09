Dopo l’esibizione del rapper Salmo a Olbia, che ha scaturito un gran dibattito riguardo le norme anti-Covid stabilite per partecipare ai concerti dal vivo, continuano le frecciatine a distanza tra il cantante sardo e Fedez. Conclusosi il botta e risposta tra i due, a colpi di story su Instagram, sarebbero intervenuti altri due cantanti per supportare la posizione dell’uno e dell’altro.

Dopo il cantautore De Gregori, infatti, che ha sottolineato l’importanza del discorso di Salmo sulla condizione difficile che stanno attraversando tutti i lavoratori dello spettacolo, è la volta del trapper Sfera Ebbasta, che pochi giorni fa ha commentato sui suoi social sostenendo che “i concerti da seduti sono una barzelletta”. La story è stata subito ricondivisa da Salmo sul suo profilo Instagram, che conferma così la sua posizione a riguardo.

Punto di vista opposto quello del produttore e cantante Cosmo, che lancia un appello ai suoi fan: “Usiamo il Green pass per tornare alla normalità”. E quindi, per poter godersi i concerti come una volta. Posizione più cauta e ragionata che piace tanto a Fedez, che infatti non perde tempo per ricondividerla sui suoi social.

In piedi o seduti ai concerti, è questo il vero problema del comparto musicale italiano oggi? Intanto, dal Governo ancora nessuna risposta. Restano le regole introdotte a partire dal primo luglio: i posti a sedere non devono superare il 50% della capienza massima per gli spettacoli all’aperto con un numero di spettatori superiore a cinquemila.

