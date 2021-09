Monte Cogoni: domenica 5 settembre. Una delle più tranquille spiagge del litorale di Chia è gremita già dal primo mattino. Dovrebbe essere una spiaggia libera. Almeno in teoria. Eppure i posti utili per piantare l’ombrellone sono sempre meno. Gli stabilimenti balneari arrivano fin quasi sopra gli scogli.

Il risultato è questo: gli stabilimenti restano semideserti perché non tutti sono disposti a pagare svariate decine di euro per affittarsi un ombrellone, seppure ben impagliato, o una sdraio super comoda. Invece, nei lembi di spiaggia lasciati liberi c’è il mondo. Un assembramento di ombrelloni, sdraio e asciugamani che forse in questo periodo sarebbe meglio evitare. La maggior parte dei sardi che si mettono in macchina la mattina presto per una domenica al mare continua infatti a portarsi da casa l’attrezzatura da mare.

Ovviamente questo avviene anche nelle altre grandi spiagge di Chia.

La foto dall’alto scattata da Dietrich Steinmetz è molto eloquente: possiamo ancora considerare Chia una spiaggia libera?

