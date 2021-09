A quanto dicono i dati, non sarebbero i giovani a non volersi vaccinare – nell’isola superano la media nazionale -, bensì gli adulti. Secondo quanto riportato dal sito di Poste italiane, a cui si è affidata la Regione Sardegna per le prenotazioni, i sardi registrati tra i 50 e i 59 anni sono 266.068, ma ad aver ricevuto almeno una dose sono stati 217.099 (81,59%).

Di questi, 190.446 (71,57%) hanno terminato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi. Restano quindi 48.969 sardi nella stessa fascia d’età a non aver ancora ricevuto il vaccino: quasi una persona su cinque.

Un trend che non riguarda soltanto la Sardegna, ma anche il resto d’Italia. Come ha sostenuto il generale Francesco Figliuolo, infatti, sebbene l’80% della popolazione sia già vaccinata, restano ancora un milione ottocentomila persone tra i 50 ei 59 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino.

Dati che preoccupano gli esperti, poiché il tasso di mortalità dei malati Covid in questa fascia d’età è dello 0,6%, e cioè il triplo degli adulti tra i 40 e i 49 anni, che registrano invece un tasso di mortalità dello 0,2%.

