“Per cambiare veramente bisogna trasferire le funzioni e le risorse della continuità marittima dallo Stato alla Sardegna”. Lo dichiarano i deputati di Forza Italia Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis dopo la cancellazione dei collegamenti marittimi tra Civitavecchia e Cagliari, ricordando una proposta di legge forzista presentata già nel 2018.

“La convenzione è scaduta già da un anno, ma i governi precedenti se ne sono infischiati di avviare le procedure per una nuova continuità territoriale, adeguata alle esigenze della Sardegna e dei sardi – ricordano i due azzurri- . Abbiamo provato a svegliare chi governava a suon di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno mentre lentamente si consumava il dramma di cui vediamo oggi gli effetti”.

“È una storia che parte da lontano e sulla quale rivendichiamo con orgoglio anni di battaglie, che vanno dal ricorso all’antitrust contro il caro traghetti, al varo della flotta sarda, alla vittoria davanti alla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 230 del 2013 stabilì che la Sardegna non poteva essere esclusa dalle decisioni sulla continuità marittima – evidenziano -. Ma non basta una semplice intesa, occorre il trasferimento delle funzioni e delle risorse dallo Stato alla Regione perché l’isola possa essere davvero artefice delle scelte in materia. Speriamo che le ultime vicende abbiamo aperto gli occhi anche a coloro i quali , più o consapevolmente, si sono prestati alla conservazione di un sistema che non funzionava e che la Sardegna unita possa vincere questa battaglia di libertà”.

