La comunità carlofortina è in lutto per la scomparsa di Nicolo Capriata. Uomo di cultura e appassionato di storia e tradizioni popolari, il professor Capriata era anche un giornalista pubblicista molto amato e stimato dalla comunità carlofortina e quelle vicine (Calasetta, Pegli, Tabarca e Nuova Tabarca) per i suoi studi e le azioni di tutela per la cultura tabarchina.

Aveva fondato l‘Associazione Culturale Saphyrina con cui ha promosso una serie interminabile di eventi culturali e congressi di grande interesse. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui una recente raccolta sui proverbi in Tabarchino di Carloforte nata dopo una ricerca decennale.

“Il nostro Presidente Nicolo Capriata ci ha lasciati, resta un grande vuoto ma anche, e soprattutto un grande esempio per tutti noi – si legge nella pagina Fb dell’Associazione Saphyrina -.Abbiamo avuto la fortuna di averlo come amico e come maestro, ci ha insegnato a dare senza nulla chiedere, a condividere e promuovere cultura senza presunzione e con infinita umiltà. Nicolo sappi che tutto ciò che ci hai insegnato ci sarà da guida per il cammino che tu hai tracciato con passione e amore…e che noi continueremo, perché così avresti voluto.

Tra i tanti commenti addolorati quello del presidente dell’Ordine dei Giornalisti Francesco Birocchi che lo ricorda come “una grande persona, uomo di cultura appassionato studioso di storia e tradizioni popolari. Un amico indimenticabile, lascia un vuoto immenso”.

