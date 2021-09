Netta flessione dei ricoveri in Sardegna. Se i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono rimasti invariati oggi diminuiscono nettamente i ricoveri dei pazienti meno gravi: 7 in meno rispetto a ieri. Diminuiscono anche i casi di isolamento domiciliare (157 in meno). Un solo decesso.

In Sardegna si registrano oggi 156 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2.685 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.008 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (nessun incremento rispetto a ieri), mentre quelli in area medica sono 220 (7 in meno rispetto a ieri).5.287 sono i casi di isolamento domiciliare (157 in meno rispetto a ieri). Si registra 1 solo decesso: una donna di 85 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

