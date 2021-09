Sono settanta i medici, gli infermieri e altri dipendenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari sospesi perché si son rifiutati di fare il vaccino anti-Covid.

I lavoratori quindi non potranno rientrare in servizio e ricevere lo stipendio finché non decideranno di vaccinarsi. Intanto, pochi giorni fa centocinquanta operatori del comparto sanitario nell’Isola ci hanno ripensato e hanno deciso, al contrario, di farsi somministrare la prima dose di vaccino per poter tornare a lavoro.

