Sono stazionari i dati della Regione sui contagi. In Sardegna si registrano oggi 114 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2.812 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.515 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (1 in meno rispetto a ieri), mentre quelli in area medica sono 220 (nessuna variazione rispetto a ieri). 5.191 sono i casi di isolamento domiciliare (96 in meno rispetto a ieri).

Si registrano 2 decessi: un uomo di 51 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e una donna di 89 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.

Senza alcun riferimento al caso specifico, la notizia della morte di un cinquantunenne non può non far pensare ai dati riportati qualche giorno fa dal nostro giornale: nella fascia 50-59 anni non si vaccina un sardo su cinque.

Un dato che preoccupa gli esperti, poiché il tasso di mortalità dei malati Covid in questa fascia d’età è dello 0,6%: il triplo degli adulti tra i 40 e i 49 anni, che registrano invece un tasso di mortalità dello 0,2%.

