Rischia di creare un terremoto il rimpasto della Giunta comunale di Cagliari la decisione del sindaco Paolo Truzzu di sostituire l’assessore del Carroccio Carlo Tack con il fedelissimo di Giorgio Oppi Andrea Floris, segretario provinciale Udc, ha mandato su tutte le furie la Lega.

“Siamo rammaricati – si legge in una nota del coordinatore regionale leghista Eugenio Zoffili – per la decisione incomprensibile del sindaco Paolo Truzzu e di Fratelli d’Italia di cacciare dalla Giunta comunale il nostro assessore della Lega, l’avvocato Carlo Tack. Una scelta che si macchia della responsabilità di aver diviso il centrodestra a Cagliari e che va nella direzione opposta a quella della Lega che invece lavora sempre per unire”. “Tack è stato estromesso per fame di potere e per una questione di poltrone, ma l’impegno della Lega non dipende da una poltrona: noi abbiamo a cuore la città di Cagliari e continueremo a lavorare per il capoluogo della Sardegna. Lo faremo dall’opposizione con il nostro consigliere Andrea Piras e tra la gente, perche’ il lavoro della Lega non dipende dal fatto di essere in maggioranza o all’opposizione”.

Immediata la replica di Fratelli d’Italia. “Nessuno caccia nessuno, tanto meno il sindaco Paolo Truzzu e Fratelli di Italia – scrive la coordinatrice regionale Alessandra Zedda -. Lavoriamo per unire e costruire, mai per distruggere e dividere e nell’ottica dell’unione della maggioranza di centrodestra nella città di Cagliari, il passaggio odierno del sindaco Truzzu è frutto del coinvolgimento nella Giunta dell’Udc che, fino ad oggi, nonostante quattro consiglieri, non era rappresentato. Nonostante ciò, la collaborazione dell’Udc non è mai mancata e non ha mai minacciato passaggi all’opposizione”.

