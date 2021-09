Un punto in tre partite. Per il Cagliari è notte fonda. La squadra di Semplici affronta il Genoa – che viene da due sconfitte – tra le mura di casa, e parte con le migliori intenzioni. Nonostante le assenze di Strootman e Godin per infortunio, i rossoblù presentano là davanti il nuovo acquisto Keità. Ed è subito festa. Joao Pedro illude, Ceppitelli rafforza il vantaggio. Sembra una buona domenica. E invece avviene l’impensabile. Prima Destro la riapre, poi entra Fares, l’algerino genoano prestato a Ballardini dalla Lazio, e la ribalta. Nel finale è un assedio del Cagliari, che cerca con tutte le forze il gol del pareggio: ma non basta. Il punteggio resta fissato sul 2-3. Per la banda di Semplici si fa tutto più difficile.

