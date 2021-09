“Capo, abbiamo alzato la sede stradale con il dosso, ma ci siamo dimenticati di alzare l’albero. Un TIR si é incastrato, cosa facciamo?”, scrive Franco Anedda, commentando il suo video postato sul gruppo Facebook Poetto.

Ed in effetti il sollevamento pedonale realizzato lo scorso fine settimana in viale Poetto non ha tenuto conto degli alberi posizionati sul ciglio della strada. Con la conseguenza che stamattina un autoarticolato si è incastrato nel bel mezzo della carreggiata.

Lavori a regola d’arte.

