Fa discutere il web l’intervento “educativo” delle forze dell’ordine che nei giorni scorsi sono intervenuti alle gallerie Ormus di Cagliari, da tempo immemore regno incontrastato degli skaters cagliaritani. Da anni i ragazzi cagliaritani utilizzano quell’area in mezzo ai pilotis per le loro evoluzioni spericolate a bordo di skateboard, monopattini e mtb a ritmo di musica. Esibizioni probabilmente non apprezzate da tutti i residenti che spesso e volentieri hanno chiamato la municipale lamentandosi del chiasso.

Sabato gli agenti della municipale, allertati come al solito da alcuni abitanti, hanno fatto qualcosa di nuovo: hanno ordinato ai presenti, pena la sanzione, di ripulire il luogo dai rifiuti da loro stessi abbandonati e poi ne hanno intimato lo sgombero.

“Le gallerie Ormus a Cagliari sono terra di conquista per gruppi di adolescenti che si esercitano nei lunghi corridoi con la mtb, skateboard e monopattini – si legge nella pagina Senso Civico Cagliari -. Mangiano, bevono e ascoltano musica a tutto volume incuranti di chi ci vive o lavora.Molto bene, così si dovrebbe fare sempre in quanto educativo. Le foto sono state scattate questa mattina: c’è aria di abbandono. Che tristezza, quanto sporco”.

Eppure, leggendo i commenti al post, sono tanti i cagliaritani che prendono le difese dei ragazzi che avrebbero diritto ad avere degli spazi adeguati per esercitare la loro passione. “Io ci abito nelle Ormus – scrive Maria C. – Gli skaters non sporcano e vengono accusati ingiustamente. Sono altri che fanno il letamaio. Gli skaters no”.

Ma il Comune di Cagliari – si chiede poi qualcuno sul web – ha mai fatto pulire le gallerie Ormus?

