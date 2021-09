Lo stabilimento della Società Sanac di Macchiareddu rischia di fermarsi con settanta lavoratori diretti e trenta indiretti che andrebbero, in tal caso, in cassa integrazione. Per assicurarsi che ciò non avvenga, l’Assessora all’Industria Anita Pili, che oggi ha incontrato le rappresentanze sindacali, ha chiesto un intervento al Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti.

“Considerato che – scrive l’assessora Pili – Acciaierie d’Italia (ex Ilva) non effettua alcun ordinativo dal mese di giugno, richiedo un incontro urgente finalizzato a scongiurare il rischio di fermo dello stabilimento”.

La situazione di crisi è stata illustrata all’esponente della Giunta regionale dai sindacati, convocati dall’assessore per esaminare le azioni da intraprendere per salvaguardare la produzione e i posti di lavoro.

