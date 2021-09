Il professore ordinario dell’Università di Cagliari Carlo Luglié è stato nominato come nuovo membro, nonché rappresentante dell’Ateneo del capoluogo, del Consiglio scientifico della Fondazione di Mont’e Prama.

Specializzato in Preistoria e Protostoria della Sardegna, Luglié ha lavorato per vari progetti di ricerca anche all’estero, e in particolare in Francia, al Museo del Louvre. Ha condotto vari scavi archeologici in Sardegna e in Africa (Tunisia) ed è membro del Consiglio direttivo dell’Istituto italiano di Preistoria e Protostoria.

È capo redattore della Rivista di Scienze Preistoriche ed editor della rivista elettronica ArcheoArte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it