L’Ats Sardegna vuole accelerare per arrivare presto alla tanto sperata immunità di gregge nell’Isola, per questo per la giornata di sabato 18 settembre ha organizzato l’evento “It’s open Night&Day, i vaccini scendono in piazza”. E infatti, in piazza Garibaldi dalle 18 alle 23 un camper dell’azienda ospedaliera sarà presente per somministrare dosi di vaccino con libero accesso e senza prenotazione, accompagnato da alcuni performer che si esibiranno in un happening teatrale per tutta la serata.

L’iniziativa è rivolta a tutti, dai 12 anni in su (i minori dovranno essere accompagnati dai genitori) anche ai non residenti e a stranieri, e punta a consolidare, assieme all’attività degli hub e dei punti di vaccinazione territoriale, l’accelerazione della campagna vaccinale.

Chi deciderà di farsi vaccinare, troverà una postazione mobile per la preparazione dei vaccini, tre postazioni di accettazione, cinque di anamnesi e valutazione clinica, quattro sedi di somministrazione e due di registrazione delle vaccinazioni. Alla fine del percorso, sarà creata un’area di osservazione con una postazione di emergenza-urgenza. Saranno oltre cinquanta le persone, compresi i volontari messi a disposizione dal Comune di Cagliari, coinvolte sabato nella giornata di vaccinazione.

“Scendiamo in piazza con un camper per essere ancora più vicini ai cittadini – spiega Massimo Temussi, Commissario straordinario di Ares Ats Sardegna -. Vogliamo fare un ulteriore passo verso l’immunità di gregge, attraverso una manifestazione che vuole essere, ancora una volta, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza ed evitando assembramenti, un inno al ritorno alla vita normale, al rientro a scuola e a lavoro, alle uscite la sera, agli aperitivi con gli amici, alle cene fuori casa con la famiglia, alla partecipazione agli eventi culturali in assoluta sicurezza. Per questa ragione abbiamo deciso, stavolta, di uscire dall’hub per entrare nel cuore della città, offrendo anche uno spettacolo teatrale aperto a tutti, non solo a chi effettuerà il vaccino”.

Dello stesso avviso anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: “Faccio un appello: venite in piazza Garibaldi nella serata di sabato. Il vaccino è l’unico strumento che abbiamo per proteggerci dal virus”.

Per potere esser vaccinati, è necessario avere con sé i documenti personali, la tessera sanitaria o il codice STP.

