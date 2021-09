Il team dell’Università di Cagliari ha vinto la CyberChallenge 2021, superando gli studenti del rinomato Politecnico di Torino (seconda posizione) e quelli dell’Università degli studi di Genova.

La squadra è composta da studenti universitari e delle superiori: Marcello Carboni (21 anni, studente Informatica), Filippo Mereu (20, Informatica), Giovanni Manca (24, magistrale Computer engineering, cybersecurity and artificial intelligence), Fabio Marotta (21, Ingegneria elettrica, elettronica e informatica), Davide Murru (19, Informatica) e Riccardo Sulis (18, quarto anno Istituto tecnico Dionigi Scano, Cagliari).

CyberChallenge.IT è un programma di formazione per i giovani talenti tra i 16 e i 23 anni che vogliono cimentarsi nell’ambito della sicurezza informatica. Per partecipare non è necessario essere esperti di programmazione ma, così come in tutti i lavori, serve grande passione, impegno e curiosità nelle discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Dal 2020 CyberChallenge.IT è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze; attraverso questi progetti, il Ministero individua le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it