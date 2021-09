La Guardia di finanza di Livorno ha sequestrato in Sardegna oltre otto quintali di marijuana contenente livelli di Thc superiori ai limiti stabiliti per legge. Come riporta l’agenzia Ansa, l’operazione è scattata dopo aver seguito le mosse di un cittadino sardo, arrestato al porto toscano il 25 maggio scorso, poiché trasportava nella sua auto venti chili di infiorescenze di marijuana.

In seguito all’arresto, l’uomo aveva ricevuto come misura cautelare l’obbligo di dimora a Olbia per poter proseguire la sua attività lavorativa. Ma una volta andate avanti le indagini, i finanzieri livornesi hanno scoperto che quella rinvenuta fosse soltanto una parte di un traffico ben più grosso, tra Toscana e Sardegna.

A Telti, in provincia di Sassari, infatti, i finanzieri di Livorno e i colleghi sardi hanno trovato nelle campagne della Gallura, all’interno di due capannoni di proprietà dell’altro arrestato, 857 chili di infiorescenze di marijuana. Il tutto nascosto dentro buste, sacchi di cereali e barili di plastica. Anche in questo caso, i livelli di Thc erano superiori ai limiti stabili, perciò le fiamme gialle livornesi hanno sequestrato l’intero lotto di marijuana e arrestato i due uomini, che ora si trovano nel carcere di Bancali.

