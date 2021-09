Due splendide tartarughe sono state liberate da un atleta italiano e da un sudafricano che dovranno partecipare ai Mondiali di Pesca in apnea che si apriranno domani ad Arbatax.

Questa mattina alle 9 si è aperto il Laboratorio del progetto Fishing for the planet. In questo momento di formazione culturale – che si è tenuto al Lido di Orrì-Lungomare di Tortolì – con il patrocinio della Scuola apnea Sardegna (organizzatrice dei Mondiali) è stata effettuata la mappatura dei rifiuti sui fondali marini effettuata con i Gps dalle pescatrici e dai pescatori in gara durante l’esplorazione pre-gara dei fondali. Gli atleti delle Nazionali hanno marcato i punti di rinvenimento dei rifiuti sui fondali del campo gara. In questo contesto, un atleta italiano e un sudafricano hanno rinvenuto e liberato due tartarughe impigliate in reti abbandonate.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it