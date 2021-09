Questo pomeriggio alle 15:43 italiane, Filippo Tortu sarà pronto in postazione per la tappa conclusiva dei 200 metri del Continental Tour Gold, a Nairobi, in Kenya. Allo stadio Kasarani, a 1800 metri d’altitudine della capitale keniana, il campione olimpico della staffetta 4×100 si misura con tre rivali molto tosti: lo statunitense argento olimpico dei 100 metri Fred Kerley, con il campione del mondo turco a Londra 2017 Ramil Guliyev e con il duecentista e quattrocentista Isaac Makwala del Botswana.

A completare il quadro dei partecipanti del Kip Keino Classic sono il francese Mouhamadou Fall, lo statunitense Aldrich Bailey Jr, il danese Tazana Kamanga-Dyrbak, il sudafricano Sinesipho Dambile. Per l’azzurro delle Fiamme Gialle, oro a Tokyo nell’indimenticabile notte della staffetta con Patta, Jacobs e Desalu, si tratta della seconda uscita in un paio di settimane nel mezzo giro di pista, distanza che non frequentava da oltre due anni: domenica 5 settembre a Chorzow si è espresso in 20.40 (terzo posto), nello stesso Tour di cui fa parte anche Nairobi, e ha viaggiato verso il Kenya per sfruttare al meglio l’occasione e provare a ritoccare il primato personale di 20.34 che resiste dal Golden Gala di quattro anni fa.

Il Kip Keino Classic di Nairobi sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena, sabato 18 settembre, dalle 15 alle 17.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it