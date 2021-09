La Sardegna ha quasi tagliato il traguardo del 90% di vaccinati con entrambe le dosi anti-Covid nella fascia dai 12 anni in su. In termini assoluti si parla di 1.103.984 persone vaccinate, di cui 1.060.070 con doppia dose e 43.914 monodose.

L’obiettivo dell’immunità di gregge all’80% non è ancora stato raggiunto, ma potrebbe arrivare tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre, secondo quanto annunciato da Ats Sardegna. Attualmente la copertura è pari al 69,1% sul totale della popolazione isolana.

L’ultima settimana ha visto un’accelerata sulle somministrazioni vaccinali, con 10mila dosi al giorno, di cui il 70% sono prime dosi. Come dichiarato più volte, sono i giovani a registrare i numeri migliori: nella fascia 20-29 anni il 78% ha già fatto la prima dose e quella tra i 12 e i 18 anni conta il 73% di vaccinati con prima dose.

Tanti anche gli stranieri, che hanno usufruito degli Open day, come quello che si terrà oggi a Cagliari dalle 18 alle 23 in piazza Garibaldi. Dalla prossima settimana poi, anche in Sardegna verrà effettuata la terza dose per i primi 20-25mila cittadini immunodepressi.

