Massimo rispetto per chi va a piedi o in bicicletta, perché la strada è delle persone, non delle automobili. È questo il senso della Fancy Women Bike Ride, breve e coloratissima maratona ciclistica che si terrà domenica 19 settembre in contemporanea in 150 città in 25 paesi del mondo, in occasione della Giornata mondiale senza auto. Per la prima volta l’evento, ideato nel 2013 in Turchia, si svolgerà anche a Cagliari, grazie all’associazione Donne in bici Sardegna e all’associazione culturale Progetto Città.

“In questi sei mesi ho messo tutta la mia passione, dedizione e capacità in un progetto di mobilità sostenibile per la quale credo fortemente e che prima portavo avanti non pubblicamente – racconta la responsabile di Donne innbici Sardegna, Katy Piras in una intervista sul blog Facendo cose a Cagliari in occasione dei sei mesi dalla fondazione dell’associazione -. Abbiamo conosciuto tantissime belle persone, ricevuto critiche, siamo state incluse in decisioni importanti. E abbiamo continuato ad aiutare le persone, le associazioni, le cause di cittadinanza attiva e solidale. Ora ci aspettano altri mesi, anni di progetti, condivisione con le persone, corsi, ma soprattutto molto presto diveremmo un realtà riconosciuta che continuerà a lavorare affinché sempre più donne useranno la bicicletta e un supporto per tutte loro”.

“Fancy Women Bike Ride – si legge sul sito dell’associazione Donne in bici Sardegna – è un evento che si tiene una volta all’anno per rivendicare il diritto a usare le strade e per celebrare la libertà e l’indipendenza. È una breve pedalata che si sviluppa nel centro città e che ha un codice di abbigliamento: fancy (fantastica, decorata eccessiva)”.

La prima edizione della manifestazione si è tenuta a Izmir, in Turchia, nel 2013. In quella occasione, migliaia di donne in bicicletta avevano preso possesso del centro città per una giornata per riempirla di bellezza e colori in contrasto con il quotidiano grigiore delle automobili. Attraverso un piccolo gruppo Facebook il movimento è poi cresciuto, aggregando donne di diversa estrazione accomunate dal desiderio di muoversi in libertà e mostrando tutta la propria femminilità.

Queste sono le regole per partecipare alla manifestazione che partirà da piazza Giovanni XXIII: dress code colorato e fantasioso, bici decorata, allegria, propensione a posare davanti ai fotografi e a salutare i passanti con un sorriso durante la pedalata.

La partecipazione è gratuita e sono ammessi anche gli uomini, a patto che – fanno sapere le organizzatrici – “si comportino da gentiluomini”.

La raccomandazione per i partecipanti a una manifestazione estremamente social è quella di fare foto e video e condividerli sui social network.

