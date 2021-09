La cappella dell’Istituto San Vincenzo de Paoli è una piccola chiesa di Cagliari inglobata nell’istituto, gestito dalla Figlie della carità, ubicato in viale San Vincenzo, a poca distanza dai Giardini pubblici.

La cappella è costituita da un ambiente a pianta rettangolare, con volto a botte e absidemsemicircolare. Al suo interno di alcuni dipinti firmati da Galep, nome d’arte di Aurelio Galleppini, celebre disegnatore del fumetto cult Tex Willer.

La decorazione pittorica della cappella venne commissionata dalle suore a Galleppini, che all’epoca, nell’immediato secondo dopoguerra, viveva a Cagliari, dove insegnava disegno in alcune scuole. Gli affreschi e le tele sulle quali Galep appose la firma solo nel 1994, hanno come soggetto la Via Crucis e alcuni episodi della vita di santi vincenziani.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it