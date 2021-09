Il Maresciallo Pilota Gerardo Maddaloni che oggi compie 101 anni.

Nel giorno del suo novantanovesimo compleanno, come auspicio per l’arrivo alla fatidica data dei cento, l’Aeronautica gli aveva dedicato un video.

Maddaloni ha iniziato la sua brillante carriera in quella che in principio si chiamava Regia aeronautica. E’ un uomo di valori, di passione e di energia, spontaneità, passione per il volo e doti canore inaspettate: grazie ai suoi aneddoti ha fatto innamorare dell’Aeronautica intere generazioni.

