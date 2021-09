Gli incendi divampati nella regione del Montiferru nel mese di luglio hanno portato alla luce una grande quantità di rifiuti e discariche nascosti dalla vegetazione.

“Le fiamme hanno anche messo in luce, in maniera cruda e verace, la stoltezza di tanti di noi, cui poco importa della salute e benessere degli altri, e ammorbano e sporcano senza pietà il futuro di tutti noi”. A scriverlo in un post sulla sua pagina Facebook è il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi che, insieme a un gruppo di volontari tra suoi concittadini e altri provenienti da altre zone della Sardegna, sono riusciti a ripulire il territorio.

“Vorremmo conoscere un mondo migliore, dove la bellezza e il rispetto del prossimo, animi ogni nostra azione quotidiana. Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”, conclude il sindaco.

