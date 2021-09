Per la prima volta a Cagliari, la Fancy Women Bike Ride, è stata un successo. La breve e coloratissima maratona ciclistica si è tenuta domenica 19 settembre in contemporanea con altre 150 città di 25 paesi del mondo, in occasione della Giornata mondiale senza auto.

L’evento è stato organizzato dalle associazioni culturali Donne in bici Sardegna e Progetto Città.

