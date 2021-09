Finiscono le vacanze ma non finiscono i furti di sabbia e ciottoli provenienti dalle spiagge sarde. Nell’ultimo weekend gli addetti alla security dell’aeroporto di Cagliari-Elmas hanno sequestrato circa un quintale di sabbia e piccoli ciottoli nascosti tra i bagagli dei turisti.

La notizia è stata diffusa, come al soliti dalla pagina Facebook dell’associazione “Sardegna Rubata e depredata”. La sabbia, contenuta in decine di bottiglie nascoste dentro i bagagli, verrà ora riportata nelle spiagge da cui era stata prelevata: Chia, Costa Rei, Villasimius, Piscinas e Porto Pino, Is Arutas, Cala Mariolu e Cala Luna.

