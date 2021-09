“Sul fronte della campagna vaccinale la Sardegna sta operando molto bene, finora ha avuto risultati molto buoni, in piena media e in alcuni settori anche al di sopra della media nazionale”. Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo ha commentato l’accelerata sui vaccini nell’Isola, durante la videoconferenza al convegno “Ad Adiuvandum, un esperimento sociale di medicina preventiva, solidale e di comunità”, a Cagliari.

Il progetto, come spiega Figliuolo, nasce da un accordo tra il Ministero della Difesa e la Regione Sardegna. “Si è fatto un grande lavoro in tutti i paesini più isolati, andando ad intercettare le persone anziane e i fragili, e oggi i dati ci danno ragione perché le percentuali della Sardegna su questi gruppi di età e di persone sono veramente buone”.

È di qualche giorno fa, infatti, l’annuncio dell’obiettivo quasi raggiunto del 90% di vaccinati con entrambe le dosi.

“Questo modello – ha concluso Figliuolo – è frutto di un lavoro di squadra fatto dalle istituzioni centrali, dalle Regioni e dalle Province autonome, dalla Difesa, dal mondo dell’associazionismo e del volontariato, dalla Croce rossa, e dai tanti privati che hanno messo a disposizione la propria organizzazione, i propri spazi, i propri amministrativi per poter organizzare i centri vaccinali”.

