Nuova ondata di phishing. L’allarme è dato dal Commissariato di Polizia Statale online che sulla pagina facebook che segnala un nuovo tentativo di frode telematica.

Questa volta il tentativo di carpire illecitamente informazioni personali e dati di carte di credito o di accesso a servizi on line arriva da mail apparentemente di Microsoft o di un mittente istituzionale, con le quali viene invitato l’utente dell’account a cliccare su un link per verificare la sua casella di posta elettronica e rilasciare tutti i messaggi in arrivo sospesi.

I consigli per evitare spiacevoli inconvenienti sono:

– Non “cliccare” sul link inviato;

– Non fornire alcun dato personale o relativo alla propria

carta di credito o conto bancario;

– Effettuare la scansione del dispositivo con un antivirus aggiornato;

– Modificare le credenziali di accesso ai servizi on-line;

– Ricordarsi di aggiornare il sistema operativo quando richiesto.

Negli ultimi mesi in Sardegna numerose persone sono state oggetto di frodi telematiche e di truffe online.

