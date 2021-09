Raccontare a grandi e piccoli un luogo unico alle porte di Cagliari, caratterizzato da un’immensa area naturalistica e da un sito di archeologia industriale all’interno di un impianto tuttora produttivo. Questo è l’obiettivo della “Festa della raccolta del sale” appuntamento tradizionale che si svolgerà anche quest’anno alle Saline Conti Vecchi di Assemini. Dal 23 al 26 settembre in programma tanti appuntamenti da non perdere, organizzati dal FAI per celebrare la principale fase produttiva del ciclo del sale – la raccolta, che si svolge tutti gli anni tra settembre e novembre nel sito affidato in concessione a Luigi Conti Vecchi (Eni Rewind, Eni) e valorizzato dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dal 2017.

Nel corso delle giornate di evento si susseguiranno interessanti iniziative pensate per far vivere ad adulti e bambini momenti di piacevole svago: dalle visite speciali alla scoperta del ciclo di produzione dell’“oro bianco” e degli ambienti storici di questa florida realtà industriale, agli aperitivi al tramonto e alla musica en plein air; dalla mostra Gli abitanti della Laguna con le splendide riproduzioni in legno di alcune delle specie di volatili che vivono nelle Saline, opera di Alessandro Alberton, al contest fotografico dedicato alla “raccolta del sale”.

Questo il programma degli appuntamenti (per partecipare è consigliata la prenotazione sul sito www.festadelsale.it ):

Giovedì 23 settembre: Visite speciali dalle ore 10 alle 18

Visite speciali in partenza alle ore 10, 11, 15 e 16 per conoscere le fasi della raccolta dell’“oro bianco” per mano dei salinieri, durante le quali si potranno realizzare suggestivi scatti con cui provare a vincere il contest fotografico ufficiale della “Festa della raccolta del sale”. Per partecipare all’iniziativa sarà necessario postare su Instagram le immagini con l’hashtag #festadellaraccoltadelsale: al termine della settimana l’autore della foto con più like si aggiudicherà una sorpresa (dettagli e regolamento su www.festadelsale.it). Inoltre, possibilità di visita all’esposizione di alto artigianato locale Gli abitanti della Laguna, a cura di Alessandro Alberton e ospitata negli spazi dei laboratori didattici, dove si potranno ammirare splendide riproduzioni in legno e disegni a matita di alcune delle specie di volatili che vivono nelle Saline e nella Laguna di Santa Gilla.

Ingresso + visita speciale : Intero 10 €; Ridotto (6-18 anni) 4 €; Iscritti FAI e Bambini fino a 5 anni gratuito; Famiglia (2 adulti e figli 6/18 anni) 25 €.

Venerdì 24 settembre: Visite speciali e aperitivo al tramonto dalle ore 17 alle 21

Alle ore 17, imperdibile occasione per godere dei colori della salina al tramonto, grazie a un’immersiva visita in trenino alle saline durante la raccolta del sale, il periodo più suggestivo dell’anno, accompagnati dalle testimonianze dei salinieri, i contadini del mare che gestiscono il ciclo di coltivazione del cosiddetto “oro bianco”. A seguire, sarà possibile effettuare una visita libera agli spazi storici e consumare all’imbrunire un gustoso box aperitivo (informazioni sul menu e prenotazione obbligatoria su www.festadelsale.it entro le ore 20 del giorno antecedente l’evento) con sottofondo musicale nel cortile del museo.

Possibilità di accesso dalle ore 18 per l’aperitivo e la visita museale libera.

Ingresso ore 17 con tour in trenino e visita al museo (ore 17) *: Intero 12 €; Ridotto (6-18 anni) e Residenti Comune di Assemini 5 €; Iscritti FAI 3 €; Ingresso dalle ore 18 con visita al museo (dalle ore 18) *: Intero 5 €; Ridotto (6-18 anni), Residenti Comune di Assemini e Iscritti FAI: gratuito.* Box aperitivo abbinabile: 12,50 €, da prenotare su www.festadelsale.it entro le ore 20 del giorno antecedente l’evento.

Sabato 25 settembre: Saline in musica dalle ore 17 alle 21.30

Si comincerà alle ore 17 con la visita in trenino alle saline accompagnati dalle testimonianze dei salinieri, per proseguire poi con la visita libera agli spazi storici anni ’30 e con un gustoso aperitivo (acquistabile in loco senza prenotazione) allietato da un concerto in programma alle ore 20 nel cortile del museo, immersi nella magica atmosfera delle vasche salanti resa ancora più suggestiva dalla calda luce del tramonto.

Possibilità di accesso dalle ore 18 per l’aperitivo, la visita museale libera e il concerto.

Ingresso ore 17 con tour in trenino, visita al museo e concerto *: Intero 15 €; Ridotto (6-18 anni) e Iscritti FAI: 5 €; Residenti Comune di Assemini 10 €; Ingresso dalle ore 18 con visita al museo e concerto *: Intero 6 €; Ridotto (6-18 anni) e Residenti Comune di Assemini 4 €; Iscritti FAI: 3 €.

* Box aperitivo abbinabile acquistabile in loco senza prenotazione.

Domenica 26 settembre: Visita animata per bambini “Il mistero della Laguna” ore 10, 11, 16 e 17

Una giornata per conoscere e osservare le bellezze della salina, grazie al tour in trenino alla scoperta del ciclo del sale e alla visita ai locali storici. Per i bambini dai 6 ai 10 anni speciale visita animata dal titolo “Il mistero della laguna”, durante la quale verrà svelata ai piccoli ospiti la “magia” che si nasconde nella salina (durata complessiva: 2 ore).

Ingresso con tour in trenino, visita al museo e visita animata “Il mistero della Laguna” : Intero 15 €; Ridotto (6-18 anni) e Residenti Comune di Assemini 10 €; Studenti fino a 25 anni 12 €; Iscritti FAI 5 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 40 €.

