In Sardegna gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni sono quelli che hanno ricevuto il maggior numero di vaccini in tutta Italia. Soltanto il 24,2% non ha ancora ricevuto la prima dose, posizionandosi di fronte anche dei giovani in Lombardia, che registrano il 24,8% senza ancora nessuna dose.

Sono loro a fare da traino alla campagna vaccinale, consapevoli del fatto che in caso contrario non potrebbero svolgere tante attività come andare a scuola, fare sport, andare al cinema o semplicemente uscire con gli amici.

Nella giornata di lunedì scorso, la fascia d’età 12-19 anni ha visto 2.092 somministrazioni vaccinali, quasi il doppio dei loro genitori (1.152 gli over 50), superando anche i trentenni con 1.608 dosi ricevute e i quarantenni con 1.373. Come confermato dall’ultimo open day in piazza Garibaldi, spesso sono proprio i figli a convincere i genitori a vaccinarsi. La voglia di tornare a una vita “normale” è tanta.

