La Sardegna è la regione italiana in cui le installazioni di fotovoltaico per abitante sono cresciute di più negli ultimi anni. È quanto emerge da “La corsa delle Regioni verso la neutralità climatica: il primo ranking delle Regioni italiane sul clima”, il recente Rapporto che ha misurato e valutato le performance delle Regioni italiane in termini di impatto sul clima, realizzato, in collaborazione con Ispra, da I4C – Italy for Climate dal primo ranking regionale sul clima pubblicato da Italy for Climate, un’iniziativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con Ispra, promossa da imprese e associazioni di imprese.

In base al report quasi la metà delle Regioni italiane si colloca in una posizione intermedia nel ranking che misura le performance delle Regioni nel percorso verso la neutralità climatica. Il secondo gruppo nella classifica di Italy for Climate è costituito infatti dalle Regioni che presentano delle performance climatiche intermedie rispetto la media nazionale, con tre Regioni del Sud (Basilicata, Calabria e Molise), due isole (Sardegna e Sicilia) e due settentrionali (Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta).

La classifica è stata elaborata in base a tre parametri chiave, emissioni di gas serra, consumi di energia e fonti rinnovabili prendendo in considerazione i più recenti dati consolidati e ufficiali al 2019 e analizzando i trend di miglioramento conseguiti nell’ultimo biennio 2017-2019.

Nella graduatoria conclusiva l’isola registra consumi energetici bassi e buone performance sul fronte delle fonti rinnovabili: insieme a Basilicata, Calabria, Molise, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta la Sardegna presenta infatti una quota di rinnovabili sul consumo più alta della media nazionale. Nell’ultimo biennio la nostra risolta tra le regioni che hanno aumentato il ricorso a fonti rinnovabili in misura maggiore rispetto la media nazionale .

Questo trend positivo tuttavia non si osserva anche sul fronte delle emissioni di gas serra dove anche l’isola registra valori pro capite più alti della media nazionale: 12,2% contro una media nazionale del 7%.

