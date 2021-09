Il rapper olbiese Salmo torna alla ribalta con un post ironico sul suo profilo Instagram. “In questi giorni è iniziato il Flop tour. Abbiamo riempito le piazze d’Italia. Grazie a tutti, la vostra accoglienza è stata incredibile”.

Le foto correlate, chiaramente, non sono del suo tour, ma dei vari comizi del leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte che si è presentato in varie piazze italiane per la campagna elettorale in occasione delle prossime elezioni amministrative. Le immagini mostrano folle di persone accalcate, chi con la mascherina chi senza, tutte di fronte al palco.

Così Salmo vuole sottolineare, ancora una volta, l’ipocrisia delle norme anti-Covid che, parafrasando il post, penalizzerebbero il mondo dello spettacolo ma chiuderebbero tutti e due gli occhi di fronte alla politica.

