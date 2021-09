Era andato ad accogliere la squadra del Cagliari all’aeroporto di Elmas per festeggiare il pareggio in trasferta contro la Lazio: è stato denunciato a piede libero dalla Digos per aver violato il Daspo. Un giovane ultrà del Cagliari, è stato identificato dagli agenti e denunciato per aver violato le prescrizioni del provvedimento che, oltre le manifestazioni sportive, preclude anche l’accesso ai luoghi di transito della Squadra durante gli spostamenti.

Del comitato di accoglienza per i rossoblù reduci dall’incontro disputato a Roma contro la Lazio faceva parte anche un giovane cagliaritano di 22 anni, notato dagli Investigatori della DIGOS – Squadra Tifoseria in servizio di osservazione e prevenzione, che è stato riconosciuto e identificato. Gli Agenti sapevano che il ragazzo era destinatario di un Daspo (per due anni) emesso nei suoi confronti dopo i fatti riconducibili all’incontro Cagliari-Crotone del 25 ottobre 2020, per i quali il Questore di Cagliari aveva emesso dei provvedimenti nei confronti di 26 ultras del gruppo “Sconvolts”.

Il giovane 22enne, è stato accertato dai poliziotti, ha violato una delle prescrizioni del provvedimento perché tra le aree precluse vi sono anche quelle relative ai luoghi di transito della Squadra durante gli spostamenti. Per questa ragione è stato indagato in stato di libertà per la violazione del Daspo. Il Questore valuterà la condotta del ragazzo per l’aggravamento del Daspo.

