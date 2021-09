Ha approfittato di un rubinetto che gocciolava per fare delle pesanti avances alla sua inquilina e palpeggiarla. Un settantenne di Olbia è stato denunciato per violenza sessuale ed è comparso davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Olbia.

Il fatto, accaduto lo scorso agosto, è raccontato oggi dal quotidiano La Nuova Sardegna. L’affittuaria aveva chiesto al padrone di casa di aggiustare un rubinetto che perdeva, ma l’uomo una volta entrato in casa aveva iniziato a farle dei pesanti apprezzamenti per poi passare alla vie di fatto palpeggiandola. La ragazza era fortunatamente riuscita a divincolarsi e a sfuggire alle attenzioni dell’uomo, correndo poi a denunciarlo. Il settantenne era stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Poi l’udienza preliminare nella quale ha ammesso le sue responsabilità.

