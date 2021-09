Mentre si avvicina il passaggio di testimone tra Alitalia e Ita, la situazione dei rimborsi di voucher e biglietti scaduti è ancora incerta. L’associazione Codici ha ricevuto tante segnalazioni a riguardo e per questo si rivolge alle istituzioni per un intervento rapido e risolutivo.

“È stato istituito un fondo da 100 milioni di euro per l’anno 2021 – afferma Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – diretto a garantire l’indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonché di voucher o titoli analoghi. Una cifra a nostro avviso esigua, ma questo non è l’unico problema”.

Ad oggi, prosegue Giacomelli, non ci sono ancora indicazioni chiare sulle modalità di richiesta del rimborso. Il servizio clienti fa acqua da tutte le parti e “tanti lamentano anche l’impossibilità di ricevere risposte, tra linee occupate ed attese interminabili”. Il segretario nazionale di Codici conferma di aver avviato una raccolta delle segnalazioni dei passeggeri, studiate caso per caaso, nell’attesa che Ministero dello Sviluppo Economico, Enac e Amministrazione Straordinaria di Alitalia intervegnano nell’immediato.

“C’è poi da risolvere un’altra questione – aggiunge Stefano Gallotta, responsabile trasporti e turismo di Codici – ed è quella del programma fedeltà MilleMiglia, gestito dalla controllata Alitalia Loyalty. La Commissione Europea ha deciso che la società dovrà essere venduta al miglior offerente attraverso una gara pubblica, trasparente e aperta a tutti gli interessati. Chiaramente l’offerta non potrà in alcun modo comprimere i diritti acquisiti dai viaggiatori, le cui condizioni non potranno essere peggiorative rispetto a quelle sinora previste dal programma MilleMiglia, per cui nella scelta del migliore offerente bisognerà prioritariamente tener conto delle condizioni previste a tutela degli iscritti”.

Cifre importanti: sono 6 milioni gli iscritti al programma fedeltà e chi ha accumulato 1,5 milioni di miglia si ritrova circa 1.500 euro di “credito” da esigere. “Noi stiamo vigilando – conclude Gallotta – e daremo supporto a chi è in difficoltà con il recupero degli importi relativi a voucher o prenotazioni Alitalia scaduti e valuteremo eventuali iniziative anche a sostegno dei titolari di MilleMiglia”.

