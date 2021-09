Fino a domenica dalle 9 alle 17 è vietata la balneazione, la navigazione e la sosta dei natanti, le attività di immersione e pesca e ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata: i divieti scatenano nuovamente la polemica dei diportisti.

Poetto nuovamente off limits. La Capitaneria di Porto di Cagliari ha disposto una serie di prescrizioni in occasione del Campionato del Mondo Offshore Sardinia Grand Prix, organizzata dalla Federazione Italiana Motonautica, che si terrà nello specchio d’acqua antistante la spiaggia del Poetto fino al 26 settembre. L’evento sportivo vedrà impegnate, in diverse sessioni di prove e gare, imbarcazioni sportive, lungo un percorso segnalato dalle boe appositamente sistemate.

“Il circus dei motoscafisti agonistici è il benvenuto a Cagliari e tutti noi, seppur velisti, siamo felici di ospitare i nostri cugini che in mare gareggiano con il motore – si legge in un sito specializzato che riporta le doglianze dei velisti cagliaritani -. Siamo orgogliosi di avere in città eventi di tale portata, eventi che servono per allungare la nostra troppo breve stagione turistica. Ma per favore non potete chiudere i nostri cancelli per il vostro giochino! Non è giusto che per far disputare la vostra gara chiudiate totalmente l’uscita (e il rientro) da Marina Piccola e dalla corsia davanti al Windsurfing Club.Sarebbe stato carino prevedere un corridoio per permettere, anche a chi non è appassionato di motonautica, la possibilità di uscire in mare. Sabato e Domenica e permesso uscire solo prima delle 9 e dopo le 17. È una questione di rispetto!”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it