Nella giornata di ieri pomeriggio a Cagliari, un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per furto aggravato, che si trovava insieme a una donna di 34 anni di Monserrato, incensurata.

I militari erano intervenuti in via Dante all’interno del centro commerciale Ovs, dove i due si erano impossessati di alcuni capi di abbigliamento che avevano nascosto all’interno del passeggino della figlia minore, col quale poi avevano oltrepassato la barriera delle casse, facendo finta di non aver compiuto acquisti.

I loro movimenti erano stati notati però da una delle commesse che aveva messo in allarme la sicurezza interna. Quando ormai pensavano di averla fatta franca, avendo oltrepassato la barriera delle casse, i due sono stati bloccati dagli stessi carabinieri che hanno in breve tempo rinvenuto la refurtiva del valore di circa 180 euro, che è stata immediatamente restituita ai gestori del centro commerciale.

A carico dei due pende ora alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari una circostanziata denuncia in virtù della quale avranno un processo.

